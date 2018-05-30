РИАМО – 30 мая. В ночь на 28 июля состоится очередное полное лунное затмение, оно продлится 1 час 43 минуты, сообщается на сайте «Метеовести».

«Его можно будет увидеть практически везде в Восточном полушарии (Европа, Африка, Азия, Австралия и Новая Зеландия) при условии, конечно, что небо будет ясным», — говорится в сообщении.

Предыдущее полное лунное затмение произошло 31 января. Тогда жители Московского региона не смогли увидеть это астрономическое явление из-за облачной погоды.