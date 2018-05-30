РИАМО - 30 мая. В Раменском районе после реконструкции открылся 70 по счету сначала реализации программы и третий в 2018 году банный комплекс, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Банный комплекс на 100 помывочных мест реконструирован и готов принять всех желающих в Раменском. Сумма внебюджетных инвестиций составила порядка 190 тысяч рублей», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

На услуги бани будут предоставляться льготы отдельным категориям граждан. Для лиц, получающих страховую пенсию по старости, действует скидка от 30%, для детей из многодетных семей действует дополнительная скидка в размере 50%, ветераны, инвалиды, участники ВОВ, а также дети до 7 лет смогут воспользоваться услугами бесплатно.

Губернаторская программа «100 бань Подмосковья» стартовала в 2014 году. В рамках проекта планировалось в период 2014 по 2018 годы построить и провести реконструкцию 100 банных объектов на территории Московской области.