РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мая. Транспортные развязки на Горьковском шоссе в Балашихе построили на 40%, работы планируют завершить в 2019 году, сообщил в среду главный инженер «Упрдор Москва – Нижний Новгород» федерального дорожного агентства «Росавтодор» Сергей Серба.

С 2017 года на участке федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» в Балашихе приступили к строительству транспортных развязок на участке с 26 по 30 километр. Проектом предусмотрено строительство трех разворотных петель: двух на 26-м километре и одной на 29-м километре. Это позволит полностью убрать светофорное регулирование на дороге, исключить левые повороты и тем самым исключить очаги аварийности на этом участке дороги.

«На сегодняшний (30 мая – ред.) день выполнено около 40% работ. Идет переустройство коммуникаций, возводятся опоры транспортных развязок, опоры четырех надземных пешеходных переходов. Также производятся работы по уширению проезжей части с 4 полос до 6, по три в каждом направлении. Рассчитываем, что в 2019 году все планы будут реализованы», – сказал Серба.

Он добавил, что надземные пешеходные переходы будут приспособлены для маломобильных групп населения. Кроме того, будет проложена ливневая канализация и установлены шумозащитные экраны общей длиной 1 километр для защиты жителей от шумового воздействия. За экранами для удобства жителей обустроят пешеходные дорожки шириной 4 метра.

Ранее сообщалось, что на работы из федерального бюджета выделено порядка 3 миллиардов рублей.