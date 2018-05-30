РИАМО - 30 мая. В столице появится новый вокзал, который войдет в состав транспортно-пересадочного узла «Рязанская», там можно будет сделать пересадку на метро и МЦК, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Когда РЖД завершит строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань, вполне возможно, что поезда будут останавливаться и на «Карачарове». В Москве появится еще один вокзал», — сказал Собянин в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном в среду.

Мэр добавил, что в районе платформы «Карачарово» сейчас идет строительство большого транспортно-пересадочного узла. На Рязанском проспекте через 1-2 года будут открыты две станции метро с общим названием «Нижегородская». Первая - в составе Кожуховской линии, вторая - в составе Большой кольцевой.

«Здесь же можно будет перейти и на МЦК. Платформу «Карачарово» передвинут поближе к станциям метро и соединят удобным переходом. В одном месте сойдутся четыре линии метро, МЦК и электрички. Получится уникальный пересадочный узел. Возможно, он станет крупнейшим в Москве», — добавил Собянин.

В составе ТПУ также оборудуют разворотную площадку для автобусов, стоянку такси. Вместе с тем планируется построить дополнительные подъездные пути. В частности, в начале 2019 года планируется начать строительство новой четырехполосной дороги от Третьего транспортного кольца (ТТК) к ТПУ «Рязанская».

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию всех объектов ТПУ «Рязанская» им будут пользоваться порядка 400 тысяч пассажиров в сутки.

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