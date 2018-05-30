В Московской области продаются не только шикарные загородные особняки, но и квартиры стоимостью в сотни миллионов рублей. За эти деньги предлагаются видовые пентхаусы и квартиры, в которых есть все от бассейна до кинотеатра, в основном расположенные в районе Рублевки. Корреспондент РИАМО вместе с экспертами составил топ-10 элитных квартир в Подмосковье и узнал, от чего зависит их стоимость.

Клубные ЖК и виды из окна

Самые дорогое жилье в Московской области – это всегда современные жилые комплексы с легким доступом к Москве, с современной архитектурой и техническими решениями, прекрасными видами и высоким уровнем безопасности, рассказали РИАМО специалисты агентств «Миэль» и «НДВ-Супермаркет недвижимости».

«Такие объекты расположены исключительно в знаковых, престижных локациях и очень близко к МКАД, таких как Жуковка и Заречье», - объясняет РИАМО управляющий директор брокерского департамента «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» Александр Москатов.

По словам эксперта, квартиры находятся в домах недавней постройки, выполненных из современных высокотехнологичных материалов, чаще всего это клубные ЖК, с малым количеством квартир и, соответственно, небольшим числом жильцов.

Как отмечаетруководитель отдела городской недвижимости компании «НДВ-Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко, многомиллионные бюджеты представлены квартирами крупных форматов – с большим количеством функциональных зон, включая несколько гардеробных, собственные кабинеты, сауны, бассейн, библиотеку, тренажерные залы, комнаты для прислуги.

Среди самых дорогих предложений – двухуровневые и трехуровневые квартиры, в том числе с так называемым «вторым светом» - архитектурный прием, когда в помещении многоуровневой квартиры частично ликвидируются потолочные перекрытия между этажами. Комплексы с таким жильем обязательно находятся под охраной.

«Ремонт и отделка в квартирах таких ЖК выполнены из дорогих экологичных материалов по современным дизайн-проектам, причем часто проект разрабатывали дизайнеры с именем», - отмечает Москатов.

Кроме того, важна функциональность планировки, с большим количеством спален и санузлов, просторной эргономичной кухней. Квартиры оборудованы качественной бытовой техникой премиального сегмента.

Вокруг элитных ЖК обязательно расположен лес или парк и вся необходимая инфраструктура, от частных детсадов до бизнес-школ.

Где находятся самые дорогие дома в Подмосковье>>

2-комнатная квартира с барельефами и верандой

© online.baza-winner.ru © online.baza-winner.ru 1 из 2

Где: Московская область, Одинцовский район, деревня Жуковка, ЖК «Жуковка-1».

Стоимость: 123, 190 миллиона рублей.

Год постройки: 2005.

Список открывает квартира в ЖК «Жуковка-1» площадью 150 квадратных метров на 5-м этаже 6-этажного жилого дома. Ее отличительная черта – необычный дизайн с барельефами и арт-объектами. Также имеются просторная веранда площадью 35 квадратных метров, две спальни с собственными санузлами, а также две гардеробные.

«Звездное» Подмосковье: сколько стоит соседство с Пугачевой и Собчак>>

4-комнатная квартира с сауной и хамамом

© kvartira.miel.ru © kvartira.miel.ru © kvartira.miel.ru © kvartira.miel.ru 1 из 4

Где: Московская область, Одинцовский район, поселок Заречье, ЖК «Сосновая-16»

Стоимость: 130 миллиона рублей.

Год постройки: 2001.

Квартира площадью 192 квадратных метра с 3-метровыми потолками отделана бразильским гранитом, ониксом, мрамором и ценными породами дерева. Покупатель получит кухню-столовую, гостиную с камином, две спальни с балконом, кабинет с панорамным эркером, три санузла, сауну, хамам, а также гардеробные и хозяйственные помещения. У дома есть военизированная охрана и подземный паркинг, место в котором обойдется в 100 тысяч долларов. Рядом доступны элитный фитнес-центр, гольф-поля, детская школа искусств и пр.

Места в Москве и Подмосковье, где можно почувствовать себя за границей>>

Пентхаус с видом на Москву-реку

© online.baza-winner.ru © online.baza-winner.ru © online.baza-winner.ru 1 из 3

Где: Московская область, город Красногорск.

Стоимость: 135 миллиона рублей.

Год постройки: 2015.

Главный козырь двухуровневого пентхауса в 8-этажном монолитно-кирпичном доме – расположение на берегу Москвы-реки с видом на Живописную бухту и громадный метраж – порядка 400 квадратных метров. Жильцам открываются прекрасные панорамные виды. Первый уровень квартиры площадью 145 квадратных метров находится на 7-м этаже, второй занимает все пространство верхнего, восьмого этажа – 256 квадратных метров. В качестве бонуса покупатель получит паркинг на 5 машиномест и две кладовых.

Воспитатель частного детсада: про элитных детей, крутых пап и бабушку-звезду>>

4-комнатная квартира с камином

© online.baza-winner.ru © online.baza-winner.ru © online.baza-winner.ru 1 из 3

Где: Московская область, Одинцовский район, поселок Заречье, ЖК «Сосновая-16».

Стоимость: 150 миллионов рублей.

Год постройки: 2001.

Еще одна квартира в элитном ЖК на Сосновой улице, в котором всего 15 квартир, может похвастаться внушительной площадью в 192 квадратных метра. Жильцов ждут две спальни, гостиная-столовая с камином, кабинет, три санузла, гардеробная, сауна и хамам. Окна выходят на три стороны, а ремонт выполнен по авторскому проекту в 2016 году.

«Заброшки» Подмосковья: лагерь с «безумной» архитектурой и усадьбы-призраки>>

Трехуровневый пентхаус с личным лифтом

© kvartira.miel.ru © kvartira.miel.ru © kvartira.miel.ru 1 из 3

Где: Московская область, Одинцовский район, поселок Заречье, ЖК «Сосновая-16».

Стоимость: 160 миллионов рублей.

Год постройки: 2001.

Жилой комплекс в Заречье может претендовать на звание самого дорогого в Подмосковье. Квартира за 160 миллионов – это огромный пентхаус площадью 313 квадратных метров с эксклюзивным дизайнерским ремонтом и потолками 3,2 метра. Он занимает 6 – 7 этажи и мансарду. А для удобства перемещения в нем есть внутренний лифт. Нижний этаж пентхауса занимают гостиная, кухня-столовая, гостевая и санузел. На втором уровне – спальня, две детские, библиотека и два санузла. В мансарде оборудован тренажерный зал.

Где купить квартиру в Подмосковье: самые модные города и «крепкий середнячок» >>

Квартира премиум-класса на месте «Брежневских дач»

© online.baza-winner.ru © online.baza-winner.ru © online.baza-winner.ru 1 из 3

Где: Московская область, Одинцовский район, поселок Заречье, Бирюзовая улица

Стоимость: почти 172 миллиона рублей.

Год постройки: 2003.

Квартиру площадью 192 квадратных метра, с изолированными спальнями, гостиной-столовой с камином, кабинетом, сауной и хамамом, отличает свободная планировка и историческое месторасположение. Раньше на месте клубного ЖК «Фонда Развития Международного университета» был дом отдыха ЦК КПСС «Брежневские дачи». Рядом – Мещерские пруды и заповедник, частные детсады и школы, центр Сколково, а в инфраструктуре самого ЖК – теннисный корт, детские и спортплощадки, магазины.

«Я запрещаю девушке тратить деньги, чтобы накопить на квартиру»>>

4-комнатная квартира с отделкой натуральным камнем

© online.baza-winner.ru © online.baza-winner.ru © online.baza-winner.ru © online.baza-winner.ru 1 из 4

Где: Московская область, Одинцовский район, поселок Заречье.

Стоимость: 174 миллиона рублей.

Год постройки: 2003.

Предваряет тройку лидеров четырехкомнатная квартира площадью 350 квадратных метров в 6-этажном доме. Ее преимущества – два уровня, отдельный вход, а также охраняемая территория. Как отмечается в объявлении, в квартире сделан современный дизайнерский ремонт с использованием натурального камня.

«Я не окончил институт и сам купил квартиру в Москве»>>

6-комнатная квартира на Рублевке

© online.baza-winner.ru © online.baza-winner.ru © online.baza-winner.ru © online.baza-winner.ru 1 из 4

Где: Московская область, Одинцовский район, деревня Жуковка, ЖК «Жуковка-61».

Стоимость: 214 миллионов рублей.

Год постройки: 2008.

В суперэлитном поселке Жуковка продается двухуровневая квартира площадью 300 квадратных метров. К квартире с вполне скромным ремонтом в классическом стиле, по сравнению с другими упомянутыми объектами, прилагается одно машиноместо. На охраняемой территории ЖК «Жуковка-61» есть бассейн, сауна, хамам.

8-комнатная квартира с бассейном рядом с «Архангельским»

© kvartira.miel.ru © kvartira.miel.ru © kvartira.miel.ru © kvartira.miel.ru © kvartira.miel.ru © kvartira.miel.ru © kvartira.miel.ru © kvartira.miel.ru 1 из 8

Где: Московская область, Одинцовский район, деревня Жуковка, ЖК «12 месяцев».

Стоимость: 247 миллионов рублей.

Год постройки: 2004.

В трехуровневой квартире площадью целых 755 квадратных метров, недалеко от усадьбы «Архангельское», уместился крытый бассейн, домашний кинотеатр, спортзал и винная комната. Эксклюзивное жилье, с системой «умный дом» и многоуровневой системой безопасности, имеет отдельный вход. На первом этаже расположены кухня, столовая, гостиная, кабинет, спальня с гардеробной, холл, два санузла, балкон, бассейн, хамам. На втором – две детские, мастер-спальня с гардеробной, три санузла, детская гостиная и балкон. Окна смотрят на все четыре стороны, рядом – бизнес-школа, спортклуб, лесопарк и прочие блага цивилизации.

Квартира с кинотеатром в Петрово-Дальнем

© online.baza-winner.ru © online.baza-winner.ru © online.baza-winner.ru © online.baza-winner.ru © online.baza-winner.ru © kvartira.miel.ru 1 из 6

Где: Московская область, г. о. Красногорск, село Петрово-Дальнее.

Стоимость: около 265 миллионов рублей.

Год постройки: конец 70-х годов.

Самая дорогая квартира в Подмосковье находится в 15 километрах от МКАД по Ильинскому шоссе. На охраняемой территории премиального ЖК расположены места для отдыха, беседки для барбекю и прогулочные дорожки с выходом на набережную. В 450 квадратных метрах – несколько спален, кабинет, библиотека, гардеробные, кинотеатр и помещения для обслуживающего персонала. Примерно за эту же сумму можно купить 5-комнатную квартиру в самом центре Москвы на бульварном кольце.