РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 мая. Коммунальные службы подмосковного Королева за прошедшую неделю заменили более 470 метров трубопроводов тепловых сетей, также они ликвидировали 28 подстоев канализационных колодцев, сообщил генеральный директор ОАО «Водоканал» Павел Каганов в своем аккаунте в Instagram.

«На прошедшей неделе, с 22 по 28 мая, ресурсоснабжающими организациями ОАО «Водоканал» и ОАО «Теплосеть» выполнена замена 476 метров трубопроводов тепловой сети, капитально отремонтировано 180 погонных метров теплосетей, ликвидировано 28 подстоев канализационных колодцев, в рамках капитального ремонта отремонтировано 11 колодцев», – написал Каганов.

После проведения земляных работ коммунальщики восстанавливают территорию вокруг. За указанный срок было восстановлено 669 квадратных метров асфальтового покрытия, 1 987 квадратных метров газонного покрытия, 46 бордюрных камней.

Сообщить о проблемах с канализацией можно в ЕДС по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт www.eds-korolev.ru или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.