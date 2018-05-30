РИАМО - 30 мая. Власти Москвы выдали разрешение на строительство гостиницы с подземной автостоянкой в Тверском районе в центре столицы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Отель будет расположен по адресу: Долгоруковская улица, владение 25, строение 1-6 (ЦАО). Здание возведут за счет средств инвестора. Срок действия разрешения на строительство – до июня 2020 года», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Гостиница состоит из двух независимых пятиэтажных блоков общей площадью свыше 7 тысяч квадратных метров. В отеле будет 42 номера. Корпуса развернуты относительно друг друга на 90 градусов и имеют общее дворовое пространство.

На первых этажах будут расположены вестибюли, помещения персонала, ресторан на 36 мест, технологические и служебные помещения ресторана. На 2-5 этажах – гостиничные номера. Количество постояльцев комплекса составит 88 человек из расчета 40 квадратных метров общей площади на человека.

Подземная часть включает два этажа. Второй подземный этаж является общим для всего комплекса, на нем размещена автостоянка на 34 машины, технические и обслуживающие помещения.

Силуэт комплекса максимально деликатно вписан в окружающую историческую застройку. Использование ручного кирпича на фасадах гармонично взаимодействует с колокольней и трапезной Николая Чудотворца (1903-1905 годов постройки), расположенных с южной стороны. Для смягчения объемов пятые этажи корпусов имеют наклонные внутрь (на 15 градусов) фасадные стены.

Застройщиком выступает ООО «Русские отели».

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок гостиницы на Долгоруковской. К проверкам в обязательном порядке привлекаются специалисты подведомственного Центра экспертиз, которые проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил Антосенко.