РИАМО - 30 мая. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил Станислава Позднякова с избранием на должность президента Олимпийского комитета России, назвав его грамотным управленцем, посвященным в дела олимпийского движения.

В минувший вторник, 29 мая, Станислав Поздняков был избран президентом Олимпийского комитета России.

«Считаю, что это правильный выбор. Подавляющее число голосов в пользу Позднякова говорит о высоком доверии и уважении со стороны коллег. Станислав Алексеевич в прошлом блестящий спортсмен с мировым именем, ныне – грамотный управленец, знающий изнутри все нюансы олимпийской кухни», - сказал Терюшков.

Он также пожелал главе ОКР продуктивной работы и побед на новой должности.

Поздняков - титулованный спортсмен-фехтовальщик, ранее занимал пост главного тренера сборной России по всем видам оружия. С 2016 года Поздняков является президентом Европейской конфедерации фехтования.