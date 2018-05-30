РИАМО - 30 мая. Столичные правоохранители задержали бомжа за поджог квартиры на Дмитровском шоссе в Москве, в огне серьезно пострадала хозяйка квартиры, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 28 мая в 03:21 в службу «02» поступило сообщение о пожаре по адресу: Дмитровское шоссе, 105.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что на восьмом этаже указанного дома в однокомнатной квартире произошло возгорание входной двери с последующим возгоранием коридора и кухни на общей площади около 25 квадратных метров. В результате возгорания пострадала хозяйка квартиры 1962 года рождения, которая нарядом скорой помощи госпитализирована в медучреждение с ингаляционной травмой и ожогами», - сказал собеседник агентства.

Было установлено, что 28 мая не позднее 03:21 неизвестный совершил поджог двери квартиры и скрылся. В этот же день на Бескудниковском бульваре был задержан бомж 1990 года рождения, который изобличен в совершении этого преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, добавил представитель пресс-службы.