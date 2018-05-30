РИАМО - 30 мая. Неизвестный угнал у жительницы Химок автомобиль марки Toyota RAV4, ущерб оценивается в 1,4 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В дежурную часть отделения полиции обратилась женщина 1984 года рождения с заявлением о том, что в период времени от дома в Химках неизвестный похитил автомашину Toyota RAV4 2017 года выпуска. Сумма ущерба – 1,4 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.