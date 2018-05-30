РИАМО - 30 мая. В Московском регионе 31 мая ожидаются сильные порывы ветра до 18 метров в секунду, ранее жителей Подмосковья и Москвы предупредили о порывах до 20 метров в секунду в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В ближайшие 1-3 часа с сохранением до 22 часов в среду местами в Московской области и Москве ожидается усиление ветра западной четверти с порывами 15-20 метров в секунду.

«В ночь на четверг, 31 мая, за холодным фронтом циклона ветер развернется на северный, его скорость составит 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 13-18 метров в секунду, таким он сохранится и днем. Температура ночью понизится в столице до 8-10 градусов, по области – до 5-10 градусов. Днем будет всего лишь 13-15 градусов в Москве и 11-16 градусов в Подмосковье», — говорится в сообщении.

Московский регион находится в теплом секторе циклона, который пришел с акватории Гренладского моря. Большая разница атмосферного давления между центром циклона, который утром находился в районе Сыктывкара, и его границами обеспечивает усиление ветра западной четверти. В свой теплый сектор он вовлекает теплый воздух с запада. поэтому в Москве и Подмосковье в среду тепло, но на смену теплу совсем скоро придет похолодание.