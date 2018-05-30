РИАМО - 30 мая. За автомобилями, оставленными на улицах Москвы без регистрационных знаков или с закрытыми номерами, будет усилен контроль в преддверии и во время чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы Московской административной дорожной инспекции.

«Столичные МАДИ и АМПП направят дополнительные экипажи инспекторов для патрулирования центра города и улиц, прилегающих к стадионам «Лужники» и «Спартак». В первую очередь внимание будет уделяться машинам, оставленным в местах скопления людей – у торговых центров, станций метрополитена, остановок, парков», – говорится в сообщении.

Автомобили без регистрационных знаков или с закрытыми номерами будут отправлять на специализированные стоянки, чтобы полицейские смогли проверить их и идентифицировать. Такие машины начали перемещать по решению Антитеррористической комиссии, принятому в апреле 2017 года.

Машины без номеров вызывают беспокойство у граждан, они могут находиться в розыске или использоваться в преступлениях. Напомним, с мая 2017 по май 2018 года на улицах Москвы в рамках работы Антитеррористической комиссии выявили более 3 тысяч автомобилей без номеров и с подложными номерами.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.