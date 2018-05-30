РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 мая. Глава подмосковного Королева Александр Ходырев поздравил космонавта Алексея Леонова с днем рождения и пожелал ему здоровья и благополучия.

«Сегодня (30 мая – ред.) свой день рождения отмечает советский космонавт, дважды Герой Советского Союза и почетный гражданин нашего города (Королева – ред.) Алексей Архипович Леонов. Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!» – написал Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Леонов – советский космонавт. Это первый в истории человек, совершивший в 1965 году выход в открытый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд.