РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 мая. В подмосковном Королеве 7 июня в некоторых домах отключат электроэнергию, света не будет с 9:00 до 16:00, сообщается в аккаунте единой диспетчерской службы горокруга в Instagram.

Отключение электроэнергии коснется нескольких домов на проспекте Королева в центральном районе города.

«В связи с плановыми работами на трансформаторной подстанции №69 будет производиться временное отключение электроэнергии 7 июня с 9:00 до 16:00 по следующим адресам: проспект Королева, дома №№3, 3А, 3Б, 3В, 3К, 5, 5А, 5Б», – говорится в сообщении.

Подробную информацию горожане могут узнать на сайте www.eds-korolev.ru, или воспользовавшись мобильным приложением «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.