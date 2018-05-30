РИАМО - 30 мая. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в подмосковном городском округе Чехов, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 09:18 в городском округе Чехов на 2-м километре автодороги Чехов - Булычево произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии один человек погиб», - говорится в сообщении.

Министерство призывает водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.