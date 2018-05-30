РИАМО - 30 мая. МЧС разослало москвичам СМС-сообщения с предупреждением о порывистом ветре в столице, который ожидается в среду и четверг.

«Метеобюро города Москвы прогнозирует 30 и 31 мая усиление ветра - 15-20 метров в секунду. Местами дождь. Не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями», - говорится в сообщении.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за порывистого ветра в среду.

При сильном ветре спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль необходимо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае происшествия следует звонить по телефону «101» или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве: 8 (495) 637-22-22.

По прогнозу синоптиков, в среду в Москве при переменной облачности осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в столице прогреется до плюс 23-25 градусов. Давление понизится и в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность - 30%.