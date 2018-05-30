РИАМО - 30 мая. Столичная полиция проводит проверку по факту смерти в больнице женщины, которую госпитализировали с тупой травмой груди, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 29 мая в 13:16 в службу «02» из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что в терапевтическом отделении скончалась женщина 1978 года рождения.

«Женщина была доставлена в медучреждение 28 мая от дома №15 по улице 6-й Парковой с диагнозом: тупая травма грудной клетки, левосторонний гемоторакс, хроническая алкогольная интоксикация», – сказал сотрудник.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится проверка.