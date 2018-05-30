РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 мая. На улице Пограничников в подмосковном Королеве загорелся автомобиль, пожар ликвидировали менее чем за 30 минут, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент случился вечером 29 мая. Возгорание транспортного средства произошло по адресу: улица Пограничников, дом №56.

«Сообщение о возгорании поступило 29 мая в 23:08, пожар был ликвидирован в 23:34», – говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлекли четыре человека и одну единицу техники.