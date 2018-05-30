РИАМО - 30 мая. Из-за наступления летних школьных каникул, когда дети много времени проводят во дворах и на улицах Москвы, водителей призвали быть более внимательными, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Во время активного отдыха ребята часто забывают о соблюдении элементарных правил безопасного поведения на дороге, поэтому водителям необходимо быть более бдительными, особенно во дворах, ведь ребенок может неожиданно выбежать из-за припаркованного автомобиля или других предметов и конструкций, ограничивающих обзор.

«Взрослым участникам дорожного движения необходимо собственным примером демонстрировать безопасное поведение на дороге, а также регулярно напоминать детям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Также важно регулярно разъяснять юным пешеходам, что любые игры рядом с проезжей частью небезопасны», – сказал начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве, генерал-майор полиции Виктор Коваленко.

В материале отмечается, что многие школьники, почувствовав себя взрослее, начинают передвигаться по дороге без сопровождения родителей – и часто забывают соблюдать элементарные правила пересечения проезжей части, что зачастую несет риск детского травматизма и дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекция столицы и ЦОДД правительства города Москвы призывают родителей активно воспитывать в детях дисциплинированность и ответственность.

«Совместно с Госавтоинспекцией Москвы на постоянной основе проводим мероприятия по снижению детского дорожно-транспортного травматизма. Организовываем пешеходные переходы и устанавливаем светофорные объекты. В свою очередь, водители обязаны со своей стороны сделать все возможное, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием детей», - добавил руководитель Центра организации дорожного движения правительства Москвы Вадим Юрьев.

Один из основополагающих моментов, уменьшающий риск ДТП, – снижение скорости при приближении к пешеходному переходу. Четкое следование правилам дорожного движения и взаимное уважение всех участников дорожного движения позволит обеспечить детям безопасность на дорогах и улицах города.