РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. В одном из многоквартирных домов на улице Театральная в микрорайоне Климовск Подольска 1 июня отключат электроэнергию из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «СЕЗ».

«Работники Подольского филиала АО «Мособлэнерго» 1 июня 2018 года будут проводить плановые работы в микрорайоне Климовск по адресу: улица Театральная, дом 6. Ремонт запланирован на период с 9:00 до 15:45. Это значит, что по указанному адресу в данное время подача электроэнергии будет приостановлена», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства.