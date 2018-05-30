РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мая. В городском округе Люберцы сотрудники полиции задержали двух местных жительниц, которые подозреваются в мошенничестве в ломбарде на сумму более 80 тысяч рублей, им грозит до 10 лет тюрьмы, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от представителя одной из кредитных организаций о совершенном мошенничестве.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Люберецкое» установлены и задержаны две местные жительницы 21 и 29 лет, подозреваемые в совершении противоправных действий. Полицейскими установлено, что одна из девушек в качестве клиента приносила и сдавала в ломбард бижутерию под видом дорогостоящих ювелирных изделий, а другая девушка, являясь работником данного ломбарда, принимала недрагоценные металлы под залог, после чего злоумышленницы делили денежные средства между собой. Общая сумма материального ущерба составила более 80 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.