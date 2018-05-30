РИАМО - 30 мая. В течение дня в среду в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, жителям и гостям города следует быть внимательными и осторожными на улице, сообщается на сайте главка МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 22 часов 30 мая местами в Москве ожидается усиление ветра западной четверти с порывами до 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

При сильном ветре спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль необходимо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае происшествия необходимо звонить по телефону «101» или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве: 8 (495) 637-22-22.

По прогнозу синоптиков, в среду в Москве при переменной облачности осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в столице прогреется до плюс 23-25 градусов. Давление понизится и в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность - 30%.

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