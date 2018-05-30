РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. Начальник штаба ГУ МВД России по Подольску Сергей Овчинников примет жителей 14 июня с 17:00 до 20:00, сообщается на сайте УМВД России по горокругу.

По данным графика, опубликованного на сайте, прием граждан начальником штаба ГУ МВД России по городскому округу Подольск Сергеем Овчинниковым пройдет в здании УМВД России по Подольску по адресу: улица Революционный проспект, дом №84. Прием состоится 14 июня с 17:00 до 20:00.

Получить подробную информацию и записаться на мероприятие можно по телефону: 8(496)763-02-59.