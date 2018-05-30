РИАМО - 30 мая. Сроки завершения работ первой очереди в жилом комплексе «Царицыно» могут составить 1-1,5 года, второй очереди - 2-3 года, третьей очереди - 5 лет, сообщил журналистам в среду заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ЖК «Царицыно» по адресу: улица 6-я Радиальная, владение 7 (ЮАО), будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику – городской организации. Этим застройщиком станет АО «Мосотделстрой №1».

«Мы уже фактически приступили к оценке площадки. Мы сделали заявление в Минстрой, ведем сейчас оформление документов. Думаю, что юридическая процедура займет еще 2-3 месяца и мы приступим. Застройщик определен, решения уже все политические приняты, дальше уже дело техники», - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос о сроках возобновления строительства в ЖК «Царицыно».

Он добавил, что сроки завершения работ первой очереди могут составить 1-1,5 года, второй очереди - 2-3 года, третьей очереди - в течение 5 лет.

«Надо понимать, что есть процедура санации, процедура передачи незавершенки, это прописано в законодательной норме, которая занимает время. Мы очень серьезно этой проблемой занимаемся, считаю, что принципиальные вопросы решены», - отметил заммэра.

В январе 2017 года в отношении главы ОАО «МКХ» Игоря Пинкевича было возбуждено уголовное дело. Вместе с тем 5 апреля 2018 года Арбитражный суд Московской области признал ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (ОАО «МКХ»), который являлся застройщиком ЖК «Царицыно», банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство.

Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. За время реализации проекта застройщик ЖК «Царицыно» заключил 4017 ДДУ, по 3265 ДДУ обязательства не исполнены, так как строительство жилого комплекса было приостановлено.