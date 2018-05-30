РИАМО - 30 мая. Строительство напротив Павелецкого вокзала могут возобновить в ближайшие месяцы, однако у властей Москвы нет информации о том, кто именно будет вести работы, сообщил журналистам в среду заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«У нас никакой информации, что там будет строить (девелопер – ред.) Сергей Гордеев, у нас есть проект, который находится в судах, тем более в международных судах по этой «яме», как мы ее называем, незавершенная и многолетняя. Насколько я знаю, владельцы заявляют, что буквально в ближайшие месяц-два закончат все юридическое оформление и приступят», - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос о благоустройстве территории у Павелецкой площади.

Он добавил, что не располагает информацией, кто будет вести строительство на данной территории.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что один из крупнейших девелоперов жилой и коммерческой недвижимости Московского региона Сергей Гордеев может достроить подземный торговый центр на Павелецкой площади. По версии издания, он ведет переговоры с казахстанским БТА-банком об участии в проекте, стоимость достройки которого оценивается в 12–15 миллиардов рублей. Эта площадка находится в подвешенном состоянии с 2009 года.