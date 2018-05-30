РИАМО - 30 мая. Безработного мужчину задержали за убийство женщины на Нахимовском проспекте в Москве, жертва была насмерть забита бутылкой, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 28 мая в 20:15 в полицию поступило сообщение об убийстве на Нахимовском проспекте. На месте преступления правоохранители обнаружили труп женщины 1971 года рождения с телесными повреждениями.

«В квартире был задержан мужчина 1969 года рождения, неработающий, который изобличен в том, что 28 мая в 18:30, находясь по месту жительства, в ссоре причинил бутылкой женщине указанные телесные повреждения, от которых последняя скончалась на месте», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство.