РИАМО - 30 мая. Порядка 20-30 домов могут расселить по программе реновации жилфонда Москвы до конца 2018 года, первые переселенцы по программе довольны результатом, сообщил журналистам в среду заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Порядка 20-30 домов еще расселим (до конца года по программе реновации - ред.). Все зависит от того, как люди будут принимать решения о переезде. Пока первые дома по реновации показали очень хороший результат», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что первые переселенцы по программе реновации «довольны результатом».

«По поручению мэра (Сергея Собянина – ред.) вчера проводили очередное заседание совета фонда (реновации - ред.), у нас уже из тех, кто переехал, есть порядка 15 обращений на покупку дополнительной квартиры. Такая опция - скидка - есть в фонде, уже заявки поступают», - уточнил заммэра.

Он добавил, что после переселения жителей проект сноса освободившегося дома создается минимум за 6 месяцев.

«Хотим делать умный снос, поэлементную разборку, максимально использовать материалы дома как вторичное сырье, поэтому это требует определенных проектов, времени и технологий. Даже при самом быстром подходе это минимум 6 месяцев. Хотим, чтобы в этом году первые дома снеслись, и стараемся процессы устроить», - отметил Хуснуллин.

Он добавил, что, возможно, на месте снесенных домов будут разбиты строительные площадки уже в 2019 году. Вместе с тем начнется «вторая волна» сноса и переселения домов по программе переселения.

Программу реновации власти Москвы утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло более 5 тысяч домов. Новое жилье получат 350 тысяч московских семей. Сейчас в рамках программы реновации уже подобраны 242 стартовые площадки, и идет проектирование первых домов. 28 из них в 2019 году могут быть готовы к заселению, и с этого фактически начнется подъем первой волны переселения.