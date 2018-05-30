РИАМО - 30 мая. Подмосковные города Сергиев Посад и Коломна стали самыми популярными у туристов городами России для культурных поездок в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«ТурСтат» представил рейтинг туристических городов России для культурных поездок болельщиков в дни проведения чемпионата мира по футболу.

«Сергиев Посад, Коломна, Ярославль, Владимир, Суздаль, Великий Новгород, Псков, Кострома, Краснодар и остров-град Свияжск в Татарстане входят в первую десятку культурных городов чемпионата мира - 2018, популярных у туристов вне матчей», - говорится в сообщении.

По данным аналитического агентства, болельщики чемпионата мира отправятся в поездки в туристические города России из-за транспортной доступности городов и культурных событий. Во время мундиаля в туристических городах пройдут фестивали болельщиков и футбольные соревнования, состоятся футбольные выставки в музеях и гастрономические праздники в выходные дни.

Рейтинг составлен по результатам анализа туристической привлекательности и доступности городов, не проводящих матчи ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.