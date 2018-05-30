РИАМО - 30 мая. В Москве ведется строительство ряда мегапроектов, в том числе парка «Остров мечты», высочайшей в Европе башни в «Москва-Сити», киноконцертного зала в парке «Зарядье», сообщил журналистам в среду заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Безусловно, крупный проект - «Остров мечты» в Нагатинской пойме для детей. Ожидаем, что порядка 4 миллионов посетителей будет в год. Надеемся, что детский парк будет мегапроектом», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в парке «Зарядье» сегодня около 1 миллиона посетителей в месяц. Сам парк «Зарядье» был признан лучшим объектом в мире в области ландшафтной архитектуры и дизайна по итогам прошлого года. Фильм «Полет над Москвой» также был признан лучшим инновационным проектом в мире по итогам 2017 года.

«Люди голосуют ногами. Миллион посетителей в месяц - это очень много. Действительно, очень хорошие отзывы, людям всем нравится», - добавил Хуснуллин.

По его словам, ввод киноконцертного зала в «Зарядье» также является значимым для столицы проектом.

«Очень надеемся, что киноконцертный зал, который очень современный и встроен в тему парка «Зарядье», тоже станет мегапроектом мирового уровня. Во всяком случае мы все для этого делаем. Надеемся, что 15 июня его начнем опробовать в рамках Урбан-форума», - отметил Хуснуллин.

Он добавил, что в столице также проектируется самая большая в России школа на 2,5 тысячи мест, строительство планируют начать в ближайшие 2-3 месяца.

«Сити» продолжает строиться, здесь проектируется ряд крупных проектов. Самая высокая башня в Европе, в ближайшие месяцы приступим к ее строительству», - уточнил заммэра.

Он также обратил внимание на мегапроект в Сколкове.

«Медкластер в Сколкове - это мегапроект. Мы порядка 400 тысяч квадратных метров медицинского значения планируем там построить. Более того, у нас уже есть первый резидент. Буквально месяц назад мы с мэром (Сергеем Собяниным – ред.) смотрели законченное строительство первой очереди - 13 тысяч квадратных метров, которые мы построили с известнейшим израильским международным госпиталем, специалисты которого уже приезжают в Москву и приступают к работе», - отметил Хуснуллин.

Он добавил, что столица ведет переговоры с десятком международных и зарубежных медицинских групп и компаний, которые хотят участвовать в медицинском кластере в Сколкове.

«Сколково - прорывной проект, но и в его составе это непосредственно медицинский кластер. Специально мэр Москвы занимался, и мы добились на уровне федеральном закона специального, позволяющего международным клиникам работать на территории Москвы», - заключил Хуснуллин.