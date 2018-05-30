РИАМО - 30 мая. Всю необходимую инфраструктуру подготовили в Сергиево-Посадском районе Подмосковья в преддверии чемпионата мира по футболу – 2018, кроме того, в дни проведения мундиаля в муниципалитете пройдет театральный фестиваль, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Сергиево-Посадский район полностью готов к приему гостей чемпионата мира по футболу. В прошлом году у нас созданы 11 пешеходных зон, девять из которых — в Сергиевом Посаде. Они объединены в единую удобную сеть, и благодаря этому можно увидеть весь Сергиев Посад, пройдя пешком от вокзала. Для портала «Путеводитель по Московской области» мы разработали специальный туристический маршрут, в котором объединили все самые интересные объекты района», - сказал глава муниципалитета Михаил Токарев.

Он также отметил, что в городском парке будет организована трансляция футбольных матчей ЧМ-2018.

«Если гостям понравится в Сергиевом Посаде, то можно на время чемпионата мира никуда не уезжать — трансляция футбольных матчей будет организована на большом экране в городском парке «Скитские пруды», - добавил Токарев.

По словам главы района, в дни проведения главного футбольного праздника мира в Сергиевом Посаде сразу на трех площадках будет проходить театральный фестиваль.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.