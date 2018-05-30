РИАМО - 30 мая. Самую большую башню в Европе планируют начать строить в комплексе «Москва-Сити» в ближайшие месяцы, «центральное ядро» комплекса закончат в течение 4 лет, сообщил журналистам в среду заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сити» продолжает строиться, здесь проектируется ряд крупных проектов. Самая высокая башня в Европе, в ближайшие месяцы приступим к ее строительству», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что «центральное ядро» комплекса «Москва-Сити» будет закончено в течение 4 лет полностью с учетом строительства самой высокой в Европе башни. На сегодняшний день «Москва-Сити» посещает ежедневно около 200 тысяч человек.

«Мы продолжаем развитие «Сити» в сторону так называемого «Большого Сити» за железнодорожными путями. Кто едет по Третьему кольцу, видит, как растут новые микрорайоны на другой стороне от «Сити», они не такие высотные, но тоже современное строительство вдоль набережной Москвы-реки с индивидуальными решениями для каждого участка», - уточнил заммэра.

Хуснуллин добавил, что в городе одновременно находятся в строительстве 8,5 тысяч объектов — от домов до крупных объектов.

Ранее в башне «Федерация-Восток» комплекса «Москва-Сити» открыли самую высокую в Европе смотровую площадку на высоте 89 этажа.