РИАМО - 30 мая. Стоимость жилья в Москве держится примерно на одном уровне за счет увеличения объема ввода новых объектов жилой недвижимости, кроме того, развитие новых территорий является значимым мегапроектом для города, сообщил журналистам в среду заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«За счет того, что объем вводимого жилья каждый год растет, цена на жилье держится примерно на одном уровне. У большего количества людей появляется возможность купить себе жилье», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что один из значимых мегапроектов столицы - это развитие новых территорий. Здесь создано около 100 тысяч новых рабочих мест, налоговая база новой Москвы также растет.

«То, что мы сейчас вкладываем, - это наша будущая копилка для будущих поколений», - отметил заммэра.

Ранее Хуснуллин рассказал, что 30% жилфонда программы реновации Москвы сейчас находятся в стадии проектирования и строительства. Программа реновации преобразит вид города, улучшит транспортную составляющую, увеличит количество парковочных мест, социальных объектов, повысит уровень благоустройства столицы.