РИАМО - 30 мая. Пять из 15 миллионов квадратных метров жилья, которые будут построены в Москве по программе реновации, находятся в стадии проектирования и строительства, реновация должна преобразить внешний вид города, сообщил журналистам в среду заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, программа реновации жилфонда Москвы - это уникальный мегапроект. На настоящий момент у нее нет аналогов в мире. Это сложная программа переселения жителей. Не прошло года после утверждения законодательства, а людей уже начали переселять в новые дома по новому стандарту.

«Мы проектируем и строим 5 миллионов квадратных метров при том, что у нас 15 миллионов квадратных метров - это фонд, в который мы планируем переселение. Порядка 25-30% мы создаем задел», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что программа реновации преобразит вид города, улучшит транспортную составляющую, увеличит количество парковочных мест, социальных объектов, повысит уровень благоустройства столицы.

«Это кажется, что отдельные микрорайоны и отдельные дома, но это на самом деле это мегапроект мирового масштаба», - отметил заммэра.

Программу реновации власти Москвы утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло более 5 тысяч домов. Новое жилье получат 350 тысяч московских семей. Сейчас в рамках программы реновации уже подобраны 242 стартовые площадки, и идет проектирование первых домов. 28 из них в 2019 году могут быть готовы к заселению, и с этого фактически начнется подъем первой волны переселения.