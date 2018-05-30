РИАМО - 30 мая. Стадионы и гостиницы Москвы готовы к принятию гостей чемпионата мира по футболу - 2018, за последние годы в городе возвели отели с общим числом номеров порядка 5 тысяч, сообщил журналистам в среду заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Москва стала футбольной столицей мира. <…> Мы для развития футбола создали такую инфраструктуру, которая на ближайшие десятилетия позволит футболом заниматься всем желающим. Считаю, что это огромное достижение, и мы спокойно, без шума, вовремя и в срок все объекты сдали. Мы ждем уже гостей непосредственно на чемпионат мира», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в столице построены девять футбольных полей для детско-юношеских спортивных школ, еще шесть полей находятся в стройке.

«Мы смогли сохранить внешний вид «Лужников», но при этом сделать его современным. Сегодня инспекторы FIFA признают его удачным проектом реконструкции основных стадионов в мире. Мы три года назад получили объект «Спартак», у нас прекрасный объект «ЦСКА» - это «ВЭБ Арена», до конца года будет введен еще один футбольный стадион «Динамо» у одноименной, надеюсь, станции метро», - отметил Хуснуллин.

Он добавил, что за последние годы в столице были построены гостиницы на порядка 5 тысяч номеров. По его словам, снижение количества туристов не ожидается.

«Кончено, чемпионат мира подтолкнул развитие гостиничного хозяйства. У нас в городе реально добавилось большое количество новых мест в гостиницах. Мы считаем, что и количество туристов в Москве после проведения чемпионата мира продолжит расти: многие увидят и узнают Москву. Видим тенденцию, что даже на выходные дни люди из Европы приезжают в Москву отдохнуть», - уточнил заммэра.

Он добавил, что за счет культурно-массовых мероприятий и красивого благоустройства Москва привлекает большое количество новых туристов, а они, в свою очередь, приносят столице дополнительный доход.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».