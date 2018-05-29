РИАМО - 29 мая. Представители оппозиции подали заявку на проведение демонстрации и митинга 10 июня в Москве, в них могут принять участие до 10 тысяч человек, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

«Вчера поступила заявка на проведение демонстрации и митинга на 10 июня до 10 тысяч человек. Демонстрация заявлена по внутренней стороне Бульварного кольца, на бульварах Петровском, Рождественском, Сретенском и до проспекта академика Сахарова, где уже должен пройти митинг», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что заявка будет рассмотрена в течение трех дней.

По словам представителя пресс-службы, одним из заявителей на проведении акции, является оппозиционер Дмитрий Гудков.