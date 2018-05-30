РИАМО - 30 мая. Крупнейшие российские студии привезут на фестиваль «Мультимир» самые популярные мультфильмы, в рамках фестиваля на ВДНХ пройдут показы детских анимационных фильмов, концерты и шоу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Фестиваль пройдет в третий раз и будет приурочен ко Дню защиты детей и началу летних каникул. Со среды по 3 июня павильон №75 превратится в сказочный город. Юных гостей и их родителей ждут игры, премьерные показы анимационных фильмов, концерты и шоу, а также встречи с любимыми героями.

«Крупнейшие российские студии привезут на «Мультимир» свои самые популярные мультфильмы – «Ми-ми-мишки», «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Смешарики», «Малышарики», «Тима и Тома», «Лунтик», «Барбоскины», «Сказочный патруль», «Три кота», «Клуб Винкс» и многие другие. Приедут на фестиваль и легендарные персонажи студии «Союзмультфильм» – жители Простоквашина, Чебурашка и Крокодил Гена, Винни-Пух, Волк и Заяц из «Ну погоди!» – говорится в сообщении.

Увлекательные программы также подготовили зарубежные участники. Гостей «Мультимира» ожидает настоящее морское приключение: малыши увидят премьеру мультфильма «Пиратка и Капитан», а взрослые отдохнут на «морском побережье».

На одном из стендов девочки смогут превратиться в русалок: им сделают морской макияж и сфотографируют в декорациях подводного мира. Поклонники встретятся с кошечкой-единорожкой Юникитти и обладателем инопланетных часов Беном Теннисоном из мультфильма «Бен 10».