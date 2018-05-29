РИАМО - 29 мая. После получения российского гражданства известный боец смешанных единоборств ММА Джефф Монсон зарегистрировался в подмосковном Красногорске, он уже работает там тренером и встал на медицинский учет, сообщил заместитель главы администрации городского округа по инвестиционному развитию и связям с общественностью Ростислав Мурзагулов.

По его словам, боец купил жилье с видом на лес.

«Он сделал такие важные в жизни любого человека шаги: он купил квартиру, он работает тренером у нас в Опалихе, его жена встала на медицинский учет, сам Джефф тоже встал на медицинский учет и даже уже лечится. У него тут друзья, круг общения. Он живет в своей квартире, заканчивает в ней ремонт. Он россиянин», - сказал Мурзагулов в эфире Радио «Комсомольская правда».

Президент России Владимир Путин 28 мая подписал указ о предоставлении гражданства страны американскому борцу смешанных единоборств ММА Монсону. Впервые о желании получить российское гражданство Монсон объявил в марте 2013 года, а в начале 2015 года он сделал татуировку с изображением скульптурной композиции «Родина-мать зовет!», установленной в Волгограде.