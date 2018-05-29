РИАМО - 29 мая. Водитель иномарки на 1-м Донском проезде в Москве в ходе ссоры с пешеходом начал по нему стрелять, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице

«По предварительной информации на 1-м Донском проезде в районе дома 1, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников конфликта, водитель BMW, произвел несколько выстрелов в своего оппонента из травматического оружия и скрылся на автомобиле с места происшествия», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для розыска и задержания стрелявшего в городе введен план «Перехват». Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавшего осматривают медики.