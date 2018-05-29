РИАМО - 29 мая. Следователи выясняют обстоятельства смерти 16-летнего подростка на улице Обручева в Москве, была назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщила во вторник РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«По предварительным данным, вечером 28 мая 2018 года 16-летний юноша, находясь на территории заброшенного здания по улице Обручева в городе Москве, оступился и упал с высоты пятого этажа. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, подросток скончался в больнице», – сказала Иванова.

Она отметила, что следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве по факту смерти несовершеннолетнего проводится доследственная проверка.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и очевидцев произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.