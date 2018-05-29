РИАМО - 29 мая. В Подмосковье начинается летняя оздоровительная компания, специалисты провели более 230 проверок лагерей и выявили 122 нарушения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Главным управлением МЧС России по Московской области на учет взято 1 152 детских оздоровительных лагеря различных категорий: 86 загородных лагерей и 1 066 лагерей на базе школ. В настоящее время должностными лицами органов Государственного пожарного надзора проведено 181 плановая и 54 внеплановых проверок», – говорится в сообщении.

Выявлено 122 нарушения требований пожарной безопасности, 69 из которых устранено. К административной ответственности привлечено три юридических и 45 ответственных должностных лиц.

Проведенные проверки показали, что шесть загородных детских оздоровительных лагерей эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности. К типичным нарушениям относятся ненадлежащее состояние путей эвакуации из зданий, неисправность систем оповещения и управления эвакуацией людей и автоматической пожарной сигнализации, несоответствие автоматической пожарной сигнализации требованиям пожарной безопасности.

«Руководителям объектов поручено к началу первой смены устранить выявленные нарушения. С организаторами летнего детского отдыха детей в Подмосковье проведено более 230 практических занятий и тренировок по эвакуации и более 280 инструктажей на противопожарную тематику», – уточняется в сообщении.

В период прохождения детской оздоровительной кампании сотрудниками территориальных подразделений Главного управления во всех лагерях будут проведены профилактические мероприятия. В Международный день защиты детей пожарные и спасатели Подмосковья проведут для детей практические занятия по пожарной безопасности, покажут спецтехнику и аварийно-спасательное оборудование, проведут соревнования, конкурсы и викторины на противопожарную тематику.

Работа, проводимая сотрудниками ГУ МЧС России по Московской области по обеспечению безопасности летней оздоровительной компании в Подмосковье, дает результаты – по итогам 2017 года пожаров и гибели людей на объектах допущено не было.