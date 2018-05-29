РИАМО - 29 мая. Пожарные локализовали пожар в частном доме в столичном районе Южное Бутово, в результате происшествия один человек погиб, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

По его словам, в 18:17 в оперативную дежурную службу поступило сообщение о пожаре по адресу: 2-я Павлоградская, дом 29.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к тушению. В результате происшествия есть погибший. Принятыми мерами в 19:39 пожар локализовали», - сказал собеседник агентства.

На данный момент на месте пожара продолжается проливка. Площадь пожара уточняется.