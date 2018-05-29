РИАМО - 29 мая. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин встретился с делегацией из Германии, регион готов выделить немецким предприятиям площади в Солнечногорском районе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Делегацию из Германии возглавил министр сельской местности и защиты прав потребителей земли Баден-Вюртемберг Петер Гаук. Во встрече участвовали и другие представители министерства, главы Союзов сельских женщин нескольких регионов Германии, руководители сельскохозяйственных компаний и предприятий.

«Мы готовы представить наш регион (Московская область – ред.) с наиболее интересных и перспективных аграрных направлений для развития совместного бизнеса», – сказал Разин.

Он подчеркнул, что власти Подмосковья готовы предоставить немецким предприятиям, производящим сельскохозяйственную технику, площади под локализацию по соседству с заводом Mercedes в Солнечногорском районе.

Помимо этого, министр назвал интересными для сотрудничества области селекции, генетики и поставки сельхозтехники.

«Мы хотим сохранить и продолжить давние партнерские отношения в области селекции, генетики, поставки оборудования, сельхозтехники. Особо хочу отметить селекционное взаимодействие. Мы очень много приобретаем быков-производителей в Германии, взаимодействуем по племенному скоту», – добавил Разин.

Он также выразил интерес к взаимодействию с торговыми сетями Германии.

«Интересен опыт Германии по кооперативному движению. В Германии это движение активно развивается и есть предложение взаимодействовать с точки зрения нормативной, законодательной базы, дополнительной поддержки, в первую очередь, с торговыми сетями. Уверен, мы доведем этот диалог до конечного положительного результата», - дополнил министр.

Министр пригласил немецких гостей на выставку-конкурс племенных животных «Звезды Подмосковья», которая будет проходить 29 июня. В программе рабочей поездки немецких гостей намечено знакомство с фермерами многих подмосковных хозяйств.