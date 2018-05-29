РИАМО - 29 мая. Глава Московской области Андрей Воробьев призвал власти Дубны, Коломны, Сергиева Посада и Зарайска, проекты по благоустройству которых победили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, обсудить с жителями реализацию этих планов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Во вторник в Красногорске прошел финал Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводит Минстрой России. Победителями в номинации «Исторические поселения» от Московской области стали Сергиев Посад, Коломна и Зарайск. Кроме этого, Дубна победила в номинации «Малые города от 50 до 100 тысяч населения».

«Учитывая то, что в Подмосковье 110 малых городов, нам очень важно было проявить себя и очень приятно, что Дубна, Коломна, Сергиев Посад, Зарайск стали победителями. Я знаю, что есть проекты, в следующем году вы должны реализовать план мероприятий. Прошу вас посоветоваться, обсудить с жителями, рассказать им, что конкретно будет сделано в рамках этого проекта», — сказал Воробьев во время обсуждения итогов с главами муниципалитетов.

Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев в свою очередь рассказал о проекте создания нравственного символа связи поколений.

«У нас был обнаружен старый фундамент часовни Александра Невского, которую снесли. Когда проходили выборы президента, мы провели голосование по созданию комфортной городской среды, и как раз проект часовни победил. Фундамент будет накрыт куполом, мы сделаем интерактив, когда, как из пепла, будет подниматься все то, что раньше находилось на этом месте», — отметил Лебедев.

По словам главы Сергиево-Посадского района Михаила Токарева, в муниципалитете планируется создание семейных игровых маршрутов вокруг Музея игрушки – «Лес приключений», «Музейный сад».

Глава городского округа Зарайск Олег Сынков уточнил, что на территории муниципалитета будет реализован проект «Торговые ряды».

«Сегодняшняя премия будет использована для того, чтобы центр города, где у нас Гостиный двор, площадь Революции, приобрел тот вид, который был 200 лет назад», — отметил Сынков.

Проектами создания комфортной городской среды также предусмотрено благоустройство Менделеевской набережной и Центрального парка в городском округе Дубна, а также четырех парков, в том числе большого Губайловского экопарка в городском округе Красногорск.