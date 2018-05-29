РИАМО - 29 мая. Нарушения проекта организации строительства и ведения исполнительной документации обнаружили в процессе проверки строящегося торгового центра «Лента» в городском округе Мытищи, подрядчика оштрафовали на 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«В ходе проверки инспекторским составом отдела надзора за строительством №4 регионального Главгосстройнадзора выявлены нарушения проекта организации строительства и ведения исполнительной документации. В отношении генподрядчика ООО «СК «Монолитстрой», составлен протокол об административном правонарушении, выданы предписания устранить допущенные нарушения до 27 июня», – говорится в сообщении.

Генеральному подрядчику назначили штраф в 100 тысяч рублей. На объекте выполнены монолитные работы по устройству фундаментов и колонн. Ведется монтаж железобетонных конструкций.

Согласно проекту, общая площадь объекта составит 10,6 тысяч квадратных метров. На первом этаже предусмотрено размещение торговых площадей, включающих линию касс, складскую, административно-бытовую зоны, места разгрузки товаров. На втором этаже появятся административно-бытовые помещения для сотрудников центра.

На территории строительства предусмотрена открытая автостоянка на 553 машино-места, 56 из которых предназначены для маломобильных групп граждан.

Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Лента». Завершить строительство торгового комплекса планируется в первом квартале 2019 года.