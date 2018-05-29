РИАМО - 29 мая. На входах в терминал D установили указатели с названиями авиакомпаний, а также пронумеровали уличные колонны на первых уровнях терминалов в зоне прилета аэропорта «Шереметьево» накануне чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы международного аэропорта.

«Международный аэропорт «Шереметьево» в преддверии чемпионата мира по футболу-2018 разместил у входов в терминал D навигационные указатели с названиями авиакомпаний и провел работу по обозначению сквозной нумерацией колонн на привокзальных площадях терминалов F, Е, D в зонах прилета для удобства ориентирования пассажиров и гостей», – говорится в сообщении.

Теперь с помощью указателей с названиями авиакомпаний пассажиры могут определить для себя конкретный вход в терминал, расположенный максимально близко к нужным стойкам регистрации.

Навигационные знаки, по замыслу руководства аэропорта, будут содействовать сокращению очередей и времени досмотра при входе в терминал D.

Порядковое обозначение уличных колонн позволит пассажирам и гостям максимально точно определять свою локацию на привокзальных площадях. Это позволит указать конкретное местонахождение клиента, например, при заказе такси или назначить встречу в определенном месте.

«Шереметьево» постоянно модернизирует инфраструктуру и сервисную среду с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров и клиентов. Обеспечение оперативной и удобной навигации на территории аэровокзального комплекса является одним из приоритетов аэропорта.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».