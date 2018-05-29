РИАМО - 29 мая. Неизвестные самовольно захватили участок возле железнодорожной платформы «Крюково» в Зеленограде и организовали на нем платную автостоянку, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«В непосредственной близости к железнодорожной станции «Крюково» предприниматели без каких-либо разрешительных документов отгородили забором довольно большой кусок земли площадью 4,7 тысяч квадратных метров, установили будку охраны, шлагбаум и организовали платную круглосуточную стоянку для автомобилей», – сказал рассказал заместитель начальника Госинспекции по недвижимости Алексей Горбунов.

Он пояснил, что организация платной автостоянки у привокзальной площади станции незаконна, данный земельный участок является территорией общего пользования, где любой желающий может бесплатно припарковать свой автомобиль.

«В настоящее время Госинспекция по недвижимости предписала демонтировать автостоянку и освободить земельный участок, рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности», – заключил Горбунов.