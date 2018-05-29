РИАМО - 29 мая. Число хирургических операций с использованием роботизированного оборудования в московских больницах выросло в два раза за последние два года, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«В 2017 году московские хирурги выполнили более 150 тысяч операций. С каждым годом количество операций увеличивается примерно на 15-20%. Почти 65% из всего объема выполненных вмешательств — это операции, которые выполнялись с помощью видеоэндоскопических и роботизированных технологий», - заявил руководитель департамента Алексей Хрипун.

По его словам, уровень и возможности хирургической помощи в столице за последнее время значительно выросли благодаря поддержке правительства Москвы. Число хирургических операций с использованием роботизированного оборудования в московских больницах выросло в 2 раза за последние два года.

«Количество лапароскопических операций в абдоминальной хирургии выросло более чем в два раза. Преимущество данного хирургического метода – малотравматичность и быстрое восстановление пациента. Количество эндоскопических исследований за последние два года выросло более чем на 30%», - говорится в сообщении.