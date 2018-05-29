РИАМО - 29 мая. Команды-победители зонального этапа детско-юношеского движения «Школа безопасности» состязаются в Воскресенском районе Подмосковья, там проходит областной слет-соревнование, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Четырнадцать команд-победительниц зонального этапа соревнуются в навыках оказания первой помощи пострадавшему, ориентирования на местности, пользования специальным снаряжением, транспортировки пострадавшего из зоны ЧС, действиях в условиях аварийно-химической опасности, преодоления водных преград на плавсредствах, решения пожарно-тактических задач», - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте мероприятия, в 1994 году было создано всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности», а в 1995 году в рамках движения были организованы соревнования «Школа безопасности», тогда в них приняли участие 27 команд из 18 регионов страны.

После этого соревнования стали проводить каждый год. Участвуя в разнообразных состязаниях и конкурсах, дети и подростки учатся основам безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, приобретают навыки оказания само- и взаимопомощи.