РИАМО - 29 мая. Парк с прогулочными дорожками и мостом через озеро в поселении Кленовское новой Москвы спроектирует и реализует инвестор, которого определят в результате конкурса, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

«Конкурс на право заключения договора на реализацию предварительного проекта комплексного обустройства природной зоны в обозначенных границах физкультурно-оздоровительного парка «Тропа здоровья» проводится по инициативе префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов», - говорится в сообщении.

При оценке заявок участников будут применяться ценовые и неценовые критерии, пояснил процедуру конкурса руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Конкурсная комиссия будет оценивать заявки участников по ценовым и неценовым критериям. Стоимостной критерий, предложенный участником конкурса, составляет 60%. Остальные 40% включают в себя оценку количества и разнообразия услуг. У столицы уже есть успешный опыт привлечения инвесторов по созданию парковых территорий в новой Москве», – заметил Дегтев.

Он отметил важность того, чтобы реализованный проект отвечал запросам жителей и не нарушал экосистему района.

«Более 65% людей, переехавших за последние годы в ТиНАО, – молодые семейные пары, для которых возможность активного отдыха и прогулок с малышами являются чуть ли не определяющими при выборе места жительства. Уверен, парк «Тропа здоровья» будет востребован среди жителей Кленовского, и привлечет внимание населения из ближайших районов новой Москвы», – подчеркнул руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он обратил внимание, что за пять лет в новой Москве появились 13 новых парков. Большинство из них были созданы или реконструированы по поручению мэра города Сергея Собянина.