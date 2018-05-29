РИАМО - 29 мая. В Москве возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки частной клиники, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

В одну из частных клиник на северо-западе Москвы обратилась за косметологической услугой 51-летняя женщина. После проведения услуги она почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Работники клиники вызвали скорую медицинскую помощь. Прибывшие сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую в бессознательном состоянии в больницу, где 27 мая женщина скончалась.

«По результатам доследственной проверки следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки одной из частных клиник (пункт «в» часть 2 статьи 238 УК РФ)», – сказала Иванова.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям руководства и сотрудников частной медицинской клиники. Расследование уголовного дела продолжается.